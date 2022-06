Jaké máte povinnosti u sociální správy

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění

Každý zaměstnavatel je povinen dobu důchodového pojištění svého zaměstnance vykazovat na evidenčním listu důchodového pojištění, a to za jednotlivý kalendářní rok. Tento evidenční list pak musí nejpozději do 30. května odevzdat do evidence ČSSZ a také předat ho zaměstnanci.

Evidenční list důchodového pojištění je totiž základním dokladem prokazujícím dobu důchodového pojištění plynoucí z vašeho zaměstnání.

Zkontrolovat, zda váš evidenční list do ČSSZ skutečně dorazil, můžete snadno prostřednictvím ePortálu ČSSZ prostřednictvím dané služby.

Pokud kontrola ukáže, že zaměstnavatel svou povinnost nesplnil, můžete jej vyzvat, aby tak učinil co nejdříve, nebo se můžete obrátit na OSSZ v místě svého bydliště.