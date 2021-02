Jak stát pomáhá lidem a firmám

Přinášíme přehled hlavních podpor.

ANTIVIRUS

Vláda už na podzim upravila dotační program ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus, měl fungovat do konce února. Vláda se však shodla na tom, že bude pokračovat i nadále. Zaměstnavatelé dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavním kritériem bude splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent.

V režimu Antivirus A stát začal už loni na jaře vyplácet 80procentní měsíční náhradu mzdy do maximální výše 39 tisíc korun včetně odvodů. To zůstalo v případě karantény, avšak firmám, kterým vláda nařídila kvůli šíření epidemie zavřít, stát od podzimu proplácí celé mzdy pracovníků i s odvody. V tomto tzv. režimu A plus se zvýšila i maximální měsíční hranice na osobu z 39 tisíc na 50 tisíc korun.

Firmy, které budou muset kvůli výpadku dodávek z uzavřených provozů či poklesu poptávky omezit svou výrobu a služby, mohou stále získat z programu Antivirus příspěvek B. Ten dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. V příštích týdnech mají poslanci rozhodnout o tzv. kurzarbeitu, který má Antivirus nahradit.

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné kvůli zavřeným základním i některým mateřským školám nebo stacionářům se loni na jaře zvýšilo z 60 procent na 80 procent denního vyměřovacího základu. Nyní je kvůli zavřeným školám i pro případ nemoci na 70 procentech. Dávku je však možné pobírat po celou dobu uzavření školy či sociálního zařízení namísto standardních devíti dnů.

U školáků se ošetřovné vztahuje jako obvykle na děti do deseti let. Minimálně dostává rodič prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení 400 korun na den. Obdobně jako loni se mohou v péči o dítě neomezeně střídat. Krizové ošetřovné se vztahuje i na tzv. dohodáře, kteří odvádějí pojistné. Na rozdíl od loňského jara rodiče nemusí k žádosti přikládat potvrzení školy o uzavření, jen čestné prohlášení. Úprava ošetřovného má platit do konce nynějšího školního roku.

Kde získat více informací Podnikatelé si mohou spočítat měsíční podporu, kterou jim stát v souvislosti s pandemií poskytne na online kalkulačce MPO.

Kromě toho resort spustil web 1212.mpo.cz, kde podnikatelé najdou všechny programy vyhlášené v souvislosti s koronakrizí.

Ošetřovné se dočasně nebude započítávat do příjmu při posuzování nároku na dávky. Opatření má zabránit tomu, aby lidé přicházeli o přídavky na děti či příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou.

Částku 400 korun denně kvůli zavřeným školám dostávají v rámci dotačního programu ministerstva průmyslu nadále i živnostníci, podle zákona na dávku nemají nárok. O peníze mohou žádat OSVČ, které vykonávají výdělečnou činnost hlavní. Žádosti o podporu za leden mohou živnostníci podávat od 10. února.

KOMPENZAČNÍ BONUS

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání nyní Finanční správa vyplácí osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) 500 korun denně. Podmínkou čerpání tzv. kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo zasažený vládními restrikcemi. Vláda tento týden rozhodla, že bonus stoupne na 1000 korun denně. Musí to ale ještě posvětit Parlament. Podmínkou pro nárok na podporu bude pokles tržeb o nejméně 50 procent.

Bonus je určen i společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají nejvýše dva společníky nebo jde o rodinnou s. r. o. A také pro takzvané dohodáře, ti musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně tří ze čtyř předcházejících měsíců.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s. r. o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (např. jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb).

Bonus není možné kombinovat s jinou přímou pomocí od státu (například z programu Antivirus či Covid kultura). Příjem žádostí je nyní možný podle určitého bonusového období postupně až do 16. dubna.

OSVČ mohly už loni čerpat celou řadu daňových úlev, stát jim také až do konce příštího roku pozastavil elektronickou evidenci tržeb.

COVID UZAVŘENÉ PROVOZOVNY

Podniky a podnikatelé, kterým byl přímo omezen provoz mimořádnými opatřeními, mohou o tuto podporu žádat od 18. ledna prostřednictvím informačního systému přístupného z portálu AIS ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Vláda na začátku roku rozšířila dříve schválený program Covid gastro určený pro stravovací zařízení.

Příspěvek 400 korun na zaměstnance či spolupracující OSVČ za každý den uzavření je tak určen všem podnikatelům, kteří v důsledku restrikcí zaznamenali v posledním čtvrtletí loňského roku pokles tržeb v meziročním srovnání minimálně o 30 procent.

Každému provozu bude započítáno tolik dní, kolik musel mít zavřeno, a to od loňského 9. října do letošního 10. ledna. Podpora se bude proplácet na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikání, tedy na osobní náklady, náklady na materiál, leasing, odpisy, daně a poplatky či splátky úvěrů vzniklé od 1. února loňského roku do letošního 10. ledna. Žádat je možné až do 1. března.

COVID NÁJEMNÉ III

MPO začalo přijímat i žádosti do třetí výzvy programu Covid nájemné. Stát přispěje podnikatelům na nájmy 50 procenty za čtvrté čtvrtletí 2020. Žádosti je možné podávat do 8. dubna.

Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. MPO rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná. Žadatel dále stejně jako u většiny dalších programů MPO vyplní čestné prohlášení, že dodržoval všechna související omezení daná usneseními vlády.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli podnikatelé, jejichž provozovny měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za čtvrté čtvrtletí 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 50 procent.

Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele. Podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu Covid nájemné se nesčítají. Uvolňování prostředků schválených žádostí má začít ihned po udělení notifi-kace Evropskou komisí.

MPO nyní chystá nový plošný program, který by měl současné speciální dotační tituly jako Covid nájemné nebo Covid uzavřené provozovny nahradit. Na podporu mají mít nárok podnikatelé s meziročním propadem tržeb o 30 procent. Měl by být určen i těm, kteří na žádnou státní pomoc dosud nedosáhli, protože třeba neplatí nájemné či nemají zaměstnance nebo provozovny.

ZÁRUČNÍ COVID III

Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III stejně jako v případě programu Covid plus, který je určený pro velké exportně zaměřené firmy, poběží nejméně do poloviny letošního roku. Program Covid III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent.

COVID LÁZNĚ

Vláda v lednu schválila pokračování programu Covid lázně. Poukaz na pobyt v lázních se slevou budou lidé moci uplatňovat nejméně do března, s možností dalšího prodloužení do června. MMR připravuje k dotačnímu titulu novou výzvu. Prodloužení programu umožnilo rozhodnutí Evropské komise o pokračování tzv. dočasného rámce do minimálně poloviny letošního roku.

Státem dotované poukazy na slevu čtyři tisíce korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur lze využít od loňského července. Využilo je už přes 50 tisíc lidí.

COVID UBYTOVÁNÍ II

Státní fond podpory investic přijímá od hromadných ubytovacích zařízení žádosti od začátku února. Zájemci o příspěvek za nucené uzavření kvůli druhé vlně pandemie mohou žádosti podávat do 31. března. Velké ubytovací provozy mají nárok na 100 až 330 korun za pokoj podle kategorie a typu ubytování za maximálně 78 dní opětovného uzavření.

Program se vztahuje k období od 22. října do 22. ledna. Není do něj započten termín 3. až 17. prosince, kdy hotely či penziony mohly fungovat v běžném režimu. Podporu z Covid ubytování II je možné kombinovat s pomocí z dalších dotačních titulů jako Covid nájemné, Covid uzavřené provozovny nebo Antivirus. Nelze ji čerpat zároveň s kompenzačním bonusem pro živnostníky, dotace bude případně o příslušnou částku z této pomoci krácena.

Malá ubytovací zařízení budou moci o podporu z programu Covid ubytování začít žádat od pondělí 8. února, příjem žádostí bude rovněž otevřen do konce března. Ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány budou mít nárok na 200 korun na pokoj za 78 dnů nuceného uzavření kvůli druhé vlně pandemie, na pomoc je připraveno půl miliardy korun.

Speciální kompenzační program připravilo ministerstvo pro místní rozvoj také pro ubytovací zařízení zajišťující ubytování pro školy v přírodě. Zde příjem žádostí končí 12. února.

COVID KULTURA III

Ministerstva kultury a průmyslu včera vyhlásila třetí výzvu dotačního programu Covid kultura pro OSVČ. O jednorázovou podporu 60 tisíc korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadly vládní opatření.

Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. února do 30. dubna. Stát chystá podporu i pro podnikatele v kultuře, celkem je připraveno 800 milionů korun. Do týdne vyhlásí Státní fond kinematografie samostatnou výzvu pro audiovizi, na kterou je alokováno 200 milionů korun.

COVID SPORT III

Vláda na svém zasedání 11. ledna schválila už třetí kolo podpory v rámci tohoto kompenzačního programu, tentokrát pro majitele a provozovatele lyžařských středisek. MPO program Covid sport III Lyžařská střediska ještě upravuje. Výzvu k němu by mělo vyhlásit zřejmě v nejbližších dnech a do týdne od jejího zveřejnění by měl začít příjem žádostí.

Pro provozovatele vleků a lanovek vláda vyčlenila jednu miliardu korun. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Na základní vleky mají podnikatelé na jedno místo čerpat 210 korun, na neodpojitelné lanové dráhy připadne 340 korun a pro odpojitelné lanové dráhy 530 korun za den provozu. Příspěvek měl být za období od 27. prosince do 22. ledna.

Vzhledem k přetrvávajícímu uzavření bude chtít MPO termín prodloužit. Nejvyšší možná denní podpora má být určena jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé tři sezony.

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Pomoc z tohoto dotačního programu ministerstva zemědělství je určena pro oblast potravinářských a zemědělských podniků, jejichž produkce směřuje do veřejného stravování a na trhy a tržnice a podílejí se na zajištění základních potřeb potravin a zemědělských produktů.