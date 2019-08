Jak je to s výplatou sirotčího důchodu po ukončení studia

Na další výplatu sirotčího důchodu budete mít nárok, pokud budete nadále studovat a bude-li zároveň splněna podmínka, která stanoví, že sirotčí důchod může být vyplácen nezaopatřenému dítěti nejvýše do věkové hranice 26 let.

Pochopitelně je povinností sirotka, který dávku pobírá, ČSSZ do osmi dnů písemně informovat o ukončení či přerušení studia dříve, než bylo uvedeno v předloženém potvrzení o studiu. Nahlásit je nutné i změnu formy studia. V případě, že by tak neučinil a dál by neoprávněně sirotčí důchod pobíral, byl by podle zákona povinen vyplacený důchod, který mu nenáležel, vrátit.