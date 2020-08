Investovat lze i do automobilů, cena veteránů v čase roste

„Klíčové je nalézt unikátní, sběratelsky ceněné a vzácné automobily. Jejich výjimečnost může být daná například omezenou mírou jejich produkce nebo dostupnosti. To může být podpořeno závodní nebo jinou zajímavou historií. Ceněné jsou například limitované edice vozů, které vznikly u příležitosti kulatých výročí automobilek,“ řekl Právu Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities.

Úspěšnost investic do sběratelských vozů je v poslední době podpořena rostoucí poptávkou v asijských zemích. Daří se jim ale i na trzích ve východní Evropě, kde přibývá zájemců o lukrativní aktiva, jako jsou právě sběratelské automobily.

„Často jsme svědky, kdy dětská záliba ve sbírání modelů autíček přeroste v dospělosti do podoby sbírání veteránů. Investoři mívají největší zájem o automobily, s kterými si hráli v dětství. Je v tom mnoho emocí a nostalgie. Co se týče značek, vévodí Ferrari, Porsche, Bugatti, Mercedes, Rolls Royce, Jaguar a Aston Martin. V Česku je zájem například o značky Praga či Laurin a Klement,“ upozornil Křeček.

Jak dále uvedl, na rozdíl od akcií je trh se sběratelskými vozy stabilní. „Připodobnil bych ho k realitnímu trhu, kde se na koronavirus zareagovalo omezením množství prováděných transakcí. Pokles cen zatím nezaznamenali. Doufáme, že se na trh dostanou kousky, které na něm dlouho nebyly. Vidíme to jako příležitost k nákupu. Nicméně neočekáváme, že by docházelo k výraznému zlevňování sběratelských vozů. Jedná se o relativně malý trh, kde se vždy mohou objevit noví nadšenci,“ dodal Křeček.

Zachovalé nebo renovované „carevny“ pak vyjdou podle automobilového analytika Antonína Šípka na více než 100 tisíc korun. „Běžný český motorista neměl v minulosti moc šancí takovýto vůz vlastnit. Výjimečným pro motoristy se tento automobil stal až mnohem později, a to jako ceněný veterán,“ uvedl Šípek.

„Od začátku roku do března byly prodeje skvělé. V dubnu jsme vlivem koronavirové situace zaznamenali zásadní pokles, ale v květnu prodeje již opět rostly. Měsíc červen byl co do počtu objednávek dokonce nejúspěšnějším červnem v historii značky Lexus na českém trhu, zaznamenali jsme třicet objednávek. I měsíc červenec se zatím vyvíjí velice pozitivně,“ řekl Právu manažer značky Jakub Květoň. Podle něj je tak reálné, že i přes koronakrizi se prodeje lexusů v ČR nebudou příliš lišit od těch loňských.