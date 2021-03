Investice do vína a whisky poráží inflaci

Nárůst hodnoty investičního alkoholu potvrzuje i londýnská burza Liv-ex, která tvoří středobod investování do vína. Její index stovky nejprestižnějších lahví Liv-ex Fine Wine 100 loni zaznamenal i přes drobné výkyvy nárůst o 5,4 procenta. Zvýšenou poptávku po investičních vínech stvrzují i rekordní hodnoty závěrem roku. Minulý prosinec se co do objemu a hodnoty obchodovaných vín stal nejúspěšnějším v historii londýnské burzy.