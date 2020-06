I na dovolenou po Česku se vyplatí pojistit

Pokud Češi vyrazí na zahraniční dovolené, většina si již automaticky sjednává cestovní pojištění. Ale jak je tomu s dovolenou u nás, je třeba se pojistit i v tomto případě? Odborníci to rozhodně doporučují. Mnozí Češi tráví tuzemské dovolené aktivně, například na kole, turistikou apod. K úrazu tak není daleko. A právě to je jeden z důvodů, proč by si lidé měli sjednat cestovní pojištění i pro tuzemské pobyty.