Hypotéky zlevňují, prodeje vzrostly

V říjnu si pro hypotéku přišel druhý největší počet lidí v letošním roce a objem poskytnutých úvěrů byl nejvyšší. Banky minulý měsíc uzavřely celkem 7027 hypotečních smluv, což bylo o 668 smluv více než v září. Více lidí letos na hypotéku dosáhlo jen v červnu, a to 7119.

Celkem banky na bydlení v říjnu půjčily 16,95 miliardy korun, o téměř dvě miliardy více než v září. Ve srovnání s loňskem to ale stále žádná velká sláva není. Loni v říjnu banky poskytly celkem 10 590 hypotečních smluv za 24,28 miliardy korun.

Banky pokračují v boji o klienta, a díky tomu se posunuly i sazby na úroveň loňského února Jiří Sýkora, Fincentrum & Swiss Life Select

Zatímco v lednu se průměrná úroková sazba vyšplhala na rovná tři procenta, čímž byl završen několikaletý růst sazeb, v únoru již navzdory předpovědím mnoha hypotečních specialistů začala postupně klesat. Oproti předchozímu měsíci klesla průměrná sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex o 0,11 procentního bodu. Od počátku roku se propadla o 64 bazických bodů.

„I přes to, že ČNB dál nechává úrokové sazby na stávající úrovni, banky v říjnu pokračovaly v boji o klienta, a díky tomu se tak posunuly i úrokové sazby Fincentrum Hypoindexu na úroveň února 2018,“ uvedl Jiří Sýkora z Fincentrum & Swiss Life Select.

Vyšší šance na úvěr

Podle Lucie Drásalové ze společnosti Partners tak velké snižování úrokových sazeb na začátku roku čekal asi málokdo. „Čekala se spíše stagnace. Kvůli doporučení ČNB, a to především v otázkách LTV, DTI a DSTI, opravdu poměrně hodně klientů hypotéku nedostane. Banky se proto snaží klientele vycházet maximálně vstříc, a to tím asi nejjednodušším a často i nejefektivnějším způsobem. A to je snižování sazeb. Tím se sníží měsíční splátka a tím pádem je vyšší šance, že klient splní parametr DSTI, který bych řekla, že je asi nejkritičtější,“ řekla Drásalová Právu.

ČNB ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti (tzv. LTV) a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele (tzv. ukazatel DSTI). Celkové zadlužení nesmí být vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele (tzv. ukazatel DTI).

Podle Drásalové se dá očekávat, že do konce roku již banky své sazby ponechají na současné úrovni. Průměrná výše hypotečního úvěru se v říjnu dostala na částku 2 412 483 korun.

Od začátku roku bylo zatím sjednáno celkem 63 028 hypoték za více než 145 miliard korun. Loni to od ledna do října to bylo 84 295 úvěrů a objem dosáhl částky téměř 184 miliard.

Splácení až do 75 let

Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda upozorňuje na to, že v Česku se nyní rozjíždí takzvané „hypotéky na celý život“. Několik tuzemských bank totiž nabízí hypotéku, kterou lze splácet až 40 let, v některých případech dokonce do 75 let věku.