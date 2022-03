Hypotéky jen pro bohaté? Přísnější pravidla na obzoru

ČNB od dubna 2022 zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték



LTV (Loan to Value) - v procentech vyjádřený poměr mezi výší úvěru a hodnotou zástavy.

Žadatelé starší 36 let si budou moci půjčit maximálně 80 procent hodnoty zastavované nemovitosti. Pro žadatele do 36 let platí mírnější pravidla, banky jim půjčí až do 90 procent hodnoty zástavy.

DTI Debt to Income) - poměr výše celkového zadlužení zájemce o hypotéku a výše jeho čistého ročního příjmu.

V případě žadatelů nad 36 let nesmí daný poměr překročit hodnotu 8,5. U žadatelů do 36 let může od dubna být hodnota DTI až 9,5.