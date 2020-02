Hospodaření s penězi děti učíme, na školu nespoléháme, tvrdí rodiče

3-6 let: Důležité je učit děti znát hodnotu peněz už od mala. Vysvětlete jim, že vše, co se kupuje, má svou cenu, kterou za to musím při koupi zaplatit. To se týká i plateb kartou a především toho, kde se vlastně peníze na kartě berou. Doma můžete vyzkoušet hry na výměnný obchod a později zapojit i dětské „peníze“. Současně už i malé děti můžete naučit neplýtvat elektřinou, vodou nebo jídlem.