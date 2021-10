Hlad po zaměstnancích roste

„Nabírá se napříč trhem a prakticky nejsou profese, u kterých by byl dramatický převis kandidátů nad počtem obsazovaných míst. Čím je třeba větší odbornost, tím náročnější pro firmy je pozici obsadit,“ dodal.

Podle Dombrovského v tom hrají roli tři hlavní faktory: nízká nezaměstnanost, málo absolventů a koronavirus. Absolventi nedokážou početně nahrazovat zaměstnance odcházející do důchodu. Největší vliv ale měl koronavirus, který výrazně snížil ochotu lidí dobrovolně měnit zaměstnavatele.

„Lidé nechtějí moc riskovat, a tak se daleko více přimkli ke své stávající práci. Z našich průzkumů vyplývá, že ochota změnit práci je nejnižší za posledních pět let. Dobrovolná fluktuace přitom bývá nejsilnějším zdrojem volných pracovníků. Během normálních let změní dobrovolně práci 16 až 20 procent lidí, a ti v současnosti chybějí,“ připomíná Dombrovský.

Firmy obtížně shánějí i lidi na manuální práce. Své o tom ví kladenská společnost VP trend vyrábějící dveřní výplně. „Už několik měsíců hledáme další dvě posily do výroby. Není to otázka peněz, kvalifikovaní zaměstnanci prostě na trhu práce nejsou. Je to dlouhodobý problém, nikoliv jen otázka posledních několika let,“ poznamenal obchodní ředitel společnosti Stanislav Obyt.