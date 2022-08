Finanční poradna: Znáte svá práva při stávce na letišti?

Na finanční kompenzaci dosáhnete, pokud váš let přistane v cílové destinaci se zpožděním větším než tři hodiny a dojde k němu vinou dopravce. Ten ale musí mít sídlo na území Evropské unie (EU) a zároveň alespoň jedno z míst (odletu či příletu) je v EU. V případě, že by dopravce nebyl z EU, musí se jednat o let ze země EU.