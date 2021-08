Finanční poradna: Vlastník stromu za něj zodpovídá, i když ho nezasadil

„Jsem majitelem rodinného domu se zahradou, který jsem zdědil po rodičích. Jeden ze sousedů v době, kdy oni ještě nemovitost vlastnili, zasadil na hranici pozemku sousedícího s naší zahradou několik stromů. Ty za desítky let vyrostly do značných rozměrů. V souvislosti s extrémními povětrnostními podmínkami se bojím, aby tyto stromy v případě pádu nezničily moji zahradu, a nepoškodily tak můj dům,” napsal muž.

„Další ustanovení citovaného zákona pak upravuje režim zasahování stromů na sousední pozemek tak, že pokud neučiní vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, úpravu větví, případně kořenů, přesahujících na sousední pozemek, může tak soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době učinit sám, a to pokud mu to působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu,” doplnil Dubenský.