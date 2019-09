Finanční poradna: Nenechte si drobné půjčky přerůst přes hlavu

„Půjčku má každý třetí Čech. A často nezůstává jen u jedné. Z průzkumů ale vyplývá, že čím více úvěrů, zejména těch drobných, lidé mají, tím častěji se dostávají do potíží se splácením, zvláště, pokud si půjčují u neprověřených nebankovních institucí,“ upozornil Filip Belant z České spořitelny (ČS).

Zatímco se splácením například hypoték či leasingů lidé nemají větší problémy a závazky hradí včas, s úhradou drobných půjček jsou mnohdy tzv. na štíru. Jak upozornil David Šmejkal z Poradny při finanční tísni: „Více než čtyři pětiny (85 procent) všech dluhů v exekuci jsou ty do 10 tisíc korun.“

Není tedy divu, že mnozí lidé najednou zjistí, že mají i pět a více různých půjček. Nejen, že jim jednotlivé půjčky a úvěry s různě nastavenými parametry výrazně zamávají s rodinným rozpočtem, mnohdy ale právě kvůli rozdílným termínům splatnosti dochází i k tomu, že lidé na splátky zapomenou, případně se při jejich úhradě opozdí. Udržet kontrolu nad všemi závazky a zkoordinovat jednotlivé splátky, dá potom velkou práci. Klient totiž musí i několikrát do měsíce posílat platby, každou v jiné výši, v jiném termínu, a hlavně na jiný účet.

A odtud je již krůček k problémům se splácením. „Zpětně lidé sami přiznávají, že do potíží je dostalo hlavně přecenění vlastních sil a příliš mnoho souběžných půjček,“ doplnil Šmejkal.

Jednoduchým řešením je tak sloučení všech půjček do jedné. „Říká se tomu konsolidace a znamená to, že jedna banka spojí všechny klientovy úvěry do jednoho. Klient pak má jen jeden splátkový kalendář, jedny férové podmínky a jen jednoho partnera, s nímž musí v případě potíží komunikovat,“ uvedl Belant.