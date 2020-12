Finanční poradna: Na co si dát pozor při online nákupu potravin

Češi již několik let mají možnost nakupovat online i potraviny, a to jak trvanlivé, tak čerstvé. Prodejci, kteří to umožňují, již delší dobu hlásí enormní zájem zákazníků. Podepsala se na tom především pandemie koronaviru, stejně tak blížící se vánoční svátky. Bohužel i online nákupu potravin se nevyhýbají problémy.