Finanční poradna: Na co si dát pozor při online nakupování

Než se rozhodnete pořídit zboží v daném e-shopu, zajímejte se i jeho spolehlivost. Tzn., že vybraný online obchod by měl obsahovat kontaktní údaje, obchodní podmínky, údaje o platbě a dopravě a také dostatečné informace o jednotlivých produktech.

V rozhodování by vám také mohly pomoci uživatelské recenze. Čím více kladných zmínek od spokojených zákazníků, tím lépe. Vyhledejte si proto internetový obchod v některé ze srovnávacích databází.

E-shopy mnohdy nabízí výhody registrovaným členům, kteří si vytvoří na webové stránce uživatelský účet. Kromě určitých zákaznických výhod se podmínky často pojí s povolením k zasílání e-mailových newsletterů, SMS zpráv nebo papírových nabídek do schránky.

Pokud si vytváříte účet na jakémkoli internetovém serveru, měli byste volit dostatečně silné heslo, které by se v ideálním případě nemělo opakovat napříč několika weby.

Pochopitelně se může stát, že zboží zakoupené online nesplňuje vaše představy, netrefili jste se například do velikosti apod.

Pokud se rozhodnete ho vrátit, je nejprve potřeba přečíst si pečlivě obchodní podmínky e-shopu. I přes to, že zákon ukládá online obchodům povinnost akceptovat vrácení zboží do 14 dnů, lhůty i podmínky se mohou v různých e-shopech lišit.

Reklamovat vadu můžete podle zákona do 24 měsíců od převzetí nového zboží, v případě použitého zboží má prodejce právo zkrátit tuto lhůtu na 12 měsíců, pokud se na tom s kupujícím dohodne.

Pokud ale vadu zjistíte do šesti měsíců od obdržení zboží, zákon předpokládá, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. S reklamací proto určitě nečekejte, máte v daném období silnější postavení. Stále nejsou výjimkou případy, kdy zákazník ztratí originální účtenku či záruční list a rozhodne se proto reklamaci neřešit.

V případě, že jste pro vás, či vaše blízké, koupili vstupenky na kulturní akci, voucher na večeři nebo letenky do zahraničí, máte nárok na určitou formu kompenzace.

„Všechny případy pojí to, že se podmínky ještě stále poměrně rychle mění a každý prodejce je má nastavené trochu jinak. Pokud se tedy s takovým problémem potýkáte, budete muset znát platná zákonná opatření i obchodní podmínky prodejce, od kterého jste poukázky nebo lístky zakoupili,” uvedl Smolík.

V případě vstupenek na kulturní akce může jít o dva různé případy. Prvním z nich je ten, že se událost v daném termínu vůbec nekoná a druhým pak to, že vy osobně nesplňujete zákonné podmínky pro účast na akci.

V prvním případě pořadatelé často situaci řeší odložením termínu akce a vstupenky tak zůstávají v platnosti do doby, kdy se opět uvolní opatření. Pokud pořadatel zruší událost úplně, máte právo na vrácení peněz a pořadatel se s žádostí na náhradu škody dle pandemického zákona může obrátit na ministerstvo financí.

Za normálních okolností máte při letu s evropským dopravcem nebo na území EU při zrušení letu za určitých podmínek právo na kompenzaci až 600 eur a nabídku proplacení výdajů na letenku či na náhradní let. V případě opatření týkajících se covid-19 se ale podmínky mění.

Na co máte právo, když vám zrušili let kvůli pandemii

Na co máte právo, když vám zrušili let kvůli pandemii Koronavirus

„Dopravce nezavinil situaci, která zapříčinila zrušení letu, a proto ani nemá přímou povinnost hradit zákazníkovi škodu, povinnost proplatit výdaje na letenku nebo náhradní let ale zůstává. Nicméně vyjednávání s aerolinkami je proto poměrně složité a obvykle trvá dlouho. Peníze (proplacení letenky) se ale po společnosti úspěšně vymáhat dají,” uvedl Smolík.

Pokud se rozhodnete nevyužít letenky i přes to, že vám to momentální opatření i lety dovolují, bude kompenzace záviset na obchodních podmínkách daného dopravce. Některé letenky jsou vratné a někteří dopravci dokonce nabízejí náhradní poukazy za nevratné letenky. A samozřejmě záleží, kam se má cestovat a jaká jsou v destinaci platná opatření ve vztahu k občanům ČR a jaká opatření platí pro návrat do ČR.