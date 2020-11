Finanční poradna: Jak se bránit smluvní pokutě od dodavatele energií

Do konce letošního roku by měla být do českého právního řádu promítnuta evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Podle ní může dodavatel elektřiny požadovat smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy o dodávkách elektřiny jen v případě, že o ní byl zákazník jasně informován.

„Byť směrnice dosud nebyla promítnuta do českého právního řádu, můžete se pokusit argumentovat jejím zněním a odmítnout smluvní pokutu zaplatit. Pokud by s tím dodavatel nesouhlasil a vznikl by spor, dozorové orgány i soudy by měly nejpozději od ledna příštího roku problematiku posoudit s přihlédnutím ke znění směrnice,“ doplnila Eduarda Hekšová.