Finanční poradna: I nepovedenou rekonstrukci lze reklamovat

„Zákon totiž jednou větou říká, že dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Právě proto je vhodné být již při uzavírání smlouvy obezřetný a co nejvíce specifikovat, jak by provedená oprava měla vypadat,“ upozornila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Jak dále doplnila, snáze tak předejte různým sporům, například o to, zda měla být výmalba provedena daným odstínem barvy, či jsou položené obklady skutečně ty, které jste si objednali apod.

Rozhodně se vyplatí si po dokončení rekonstrukce práci zhotovitele dobře prohlédnout a ověřit si, zda ji provedl podle zadání. V tento okamžik je nutné vytknout tzv. zjevné vady, tedy takové, které lze zjistit během kontroly při převzetí, ideální by bylo vzít si k ruce profesionála.

Na vytknutí vad máte ale maximálně dva roky od předání díla. Pokud totiž na zjevné vady neupozorníte již při převzetí a na skryté bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou let, mohla by vám být reklamace z tohoto důvodu oprávněně zamítnuta.