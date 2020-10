Důchod nám nebude stačit, jsou přesvědčeny dvě třetiny Čechů

Průzkum společnosti Perfect Crowd pro společnost Fondee ukázal, že čím vyšší příjem člověk má, tím více je přesvědčen, že s důchodem od státu nevystačí. „S rostoucími příjmy klesá důvěra v dostatečný důchod. V příjmové skupině pod 25 tisíc korun okolo 50 procent respondentů nevěří, že bude dostatečný. Ve skupině nad 35 tisíc korun je to už okolo 70 procent,“ doplnil Jan Hlavsa z Fondee.

Lidé z větších měst, a především pak Pražané projevili v průzkumu největší nedůvěru v dostatečný starobní důchod (80 procent). Velké rozdíly se projevují i podle dosaženého stupně vzdělání, zatímco respondenti se základním vzděláním nebo výučním listem ve 20 procentech případů věří v dostatečný důchod, mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými to je jen desetina případů.

Každý druhý Čech si na penzi spoří, přičemž častěji jsou to muži než ženy (64 procent vs. 50 procent). Muži si zároveň ukládají i vyšší částky - například více než tisíc korun spoří každý druhý, v případě žen jsou to jen tři z deseti.