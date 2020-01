Do čeho se letos vyplatí investovat

Odhadnout, jak se bude celý rok obchodovat na pražské burze, je velmi složité. To je velmi dlouhý investiční horizont. Nicméně věřím tomu, že aspoň začátek roku bude na akciových trzích pozitivní. Indikuje to několik skutečností.

Ekonomický růst zpomalí. Ale stále by mělo jít o růst, ne o pokles. Je velmi pravděpodobné, že se měnová politika nebude zpřísňovat. Spíše naopak. I v tomto roce nás čeká uvolněná měnová politika jak ze strany zámořského Fedu, tak i ECB. Dokonce náš výhled je na další podporu ve formě snížení sazeb a pumpování dodatečné likvidity do trhu. U nás změnu monetární politiky nečekáme.

Dále investory doslova potěšilo uzavření první části obchodní dohody mezi USA a Čínou. Zatím jde jen o částečnou dohodu = první fázi, ale mělo to za následek další nezvyšování celních tarifů ze strany USA a na druhou stranu by to také mělo znamenat větší nákupy amerických, zejména zemědělských komodit ze strany Číny. To samozřejmě investoři vítají a nadále by to mělo na akciové trhy mít pozitivní vliv.