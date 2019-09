Dětské účty učí nakládat s penězi, ale výběry z bankomatu stojí až stovku

Přehled dětských běžných účtů



Creditas - Richee účet Junior



Věk: 6 - 17 let

Platební karta: od 6 let

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky

Možnost využívání Google Pay a Garmin Pay

Poplatky: účet zdarma, všechny výběry z bankomatu zdarma doma i v zahraničí

Do 50 tisíc korun úrok 1,5 procenta ročně



Česká spořitelna - Dětský účet



Věk: 0 - 15 let

Platební karta: od 8 let

Internetové bankovnictví: přístup má pouze zákonný zástupce

Poplatky: účet zdarma, výběry z bankomatu ČS a Erste zdarma doma, výběr z cizí banky 40 Kč



ČSOB - Plus Konto



Věk: 0 - 26 let

Platební karta: od 8 let

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky, do 15 let pasivní přístup, samostatně může používat od 15 let

Poplatky: účet zdarma, výběry z bankomatu vlastní banky zdarma, výběr z cizí banky 40 Kč

Komerční banka - MůjÚčet Junior



Věk: 6 - 15 let

Platební karta: od 6 let

Kartu lze digitalizovat do mobilní peněženky (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay), poskytovatel může omezit věk pro různé regiony, např. Apple Pay od 13 let

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky pro dítě i rodiče

Poplatky: účet zdarma, výběry z bankomatu vlastní banky zdarma, výběr z cizí banky 39 Kč, v zahraničí 99 Kč

mBank - mKonto pro děti



Věk: 0 - 15 let

Platební karta: od 8 let

Možnost využívání Google Pay a Apple Pay

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky, dítě má jen pasivní přístup, transakce může provádět jen mezi vlastními účty v rámci banky

Poplatky: účet zdarma, tři výběry měsíčně z bankomatu v ČR zdarma

Moneta Money Bank - Dětský Génius



Věk: 0 - 15 let

Platební karta: od 8 let

Možnost využívání Google Pay a Apple Pay

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky, dítě má jen pasivní přístup

Poplatky: účet zdarma, výběry z bankomatu vlastní banky zdarma

Do 30 tisíc korun úrok 1,5 procenta ročně

Poštovní spořitelna - Poštovní účet



Věk: 0 - 26 let

Platební karta: od 8 let

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky, do 15 let pasivní přístup, samostatně může používat od 15 let

Poplatky: účet zdarma, výběry z bankomatu vlastní banky zdarma, výběr z cizí banky 40 Kč

Raiffeisenbank - eKonto Student Premium



Věk: 0 - 26 let

Platební karta: od 8 let

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky, dítě může používat

Poplatky: účet zdarma do 18 let, výběry z bankomatu zdarma doma i v zahraničí

Jedná se o víceměnový účet, kromě českých korun je možné na účtu mít i dalších 18 měn



Sberbank - Dětský účet



Věk: 0 - 17 let

Podmínky pro obsluhu účtu se liší podle věku dítěte:

0 - 9 let: Rámcovou smlouvu podepisuje zákonný zástupce, s účtem je oprávněn nakládat zákonný zástupce, s prostředky na účtu disponuje pouze zákonný zástupce (internetové bankovnictví a pokladna)

10 - 14 let: Rámcovou smlouvu podepisuje zákonný zástupce. S účtem je oprávněn nakládat zákonný zástupce. S prostředky na účtu disponuje pouze zákonný zástupce nebo dítě (platební karta, internetové bankovnictví, pokladna). Platební karta není omezena jen na výběry. Limity stanovuje rodič.

15 - 17 let: Rámcovou smlouvu podepisuje dítě a rodič podepisuje prohlášení zákonného zástupce před založením rámcové smlouvy. S účtem je oprávněno nakládat dítě (tedy klient) a s prostředky na účtu disponuje též dítě (platební karta, internetové bankovnictví, pokladna) nebo zákonný zástupce zplnomocněný dítětem (tedy klientem).

Poplatky: účet zdarma při provedení pěti transakcí na účtu měsíčně, výběry z bankomatu zdarma doma i v zahraničí



UniCredit Bank - Dětské konto



Věk: 0 - 15 let

Platební karta: od 8 let

Internetové bankovnictví: zřízeno automaticky

Poplatky: účet zdarma, výběry z vlastních i cizích bankomatů zdarma