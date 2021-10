Chystáte se podnikat a chybí vám peníze? Co vám banky nabídnou

Rozjet vlastní byznys chce odvahu, nápad a především peníze. Nemáte-li dostatečný vlastní kapitál, prakticky jedinou možností je obrátit se na banku. Máte šanci uspět, u některých bank však počítejte s tím, že po vás budou požadovat, abyste se prokázali dostatečně dlouhou podnikatelskou historií.

Například minimálně rok je třeba podnikat, žádáte-li o úvěr u Equa bank či Sberbank, půl roku pak u Raiffeisenbank (RB). „Žadatel musí doložit relevantní výsledky svého podnikání. Tedy za předchozích šest měsíců doložit výpisy z podnikatelského nebo osobního účtu, kde je patrná podnikatelská činnost,” doplnila pro Právo Petra Kopecká z RB.

Banky si pochopitelně ověřují, zda jsou žadatelé oprávněni vykonávat podnikatelskou činnost, stejně tak se zajímají o případnou úvěrovou historii. Překážkou pro neschválení úvěru je pak negativní záznam v úvěrovém registru či třeba exekuce.

Úvěr či kontokorent

Rok trvající souvislé podnikání nevyžaduje Equa bank u vybraných profesních skupin, mezi které patří především lékaři, zubaři, veterináři, advokáti, daňoví poradci, exekutoři a architekti.

Těmto žadatelům nabízí jak zajištěný úvěrový produkt (kontokorent se splatností do 12 měsíců v částce 0,5 až tři miliony korun nebo splátkový úvěr v částce 0,5 až 15 milionů korun se splatností 12 až 180 měsíců) nebo nezajištěný úvěr (kontokorent se splatností do 12 měsíců v částce 0,5 až jeden milion korun nebo splátkový úvěr v částce 0,5 až 1,5 milionu korun se splatností 12 až 84 měsíců).

Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo v České republice založeno celkem 48 185 živností, v průměru tak začalo každý měsíc podnikat více než pět tisíc lidí. Zároveň ale svou živnost ukončilo 28 063 lidí a 74 466 živnostníků ji přerušilo.(Zdroj: CRIF)



Začínající podnikatelé si i u dalších bank mohou vybrat mezi dvěma produkty, kontokorentem či úvěrem.

„Pro začínající podnikatele, kteří potřebují pomocnou ruku při rozjezdu podnikání, jsme připravili Mikro úvěry bez dokládání daňového přiznání,” uvedl pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank, která nabízí Mikro kontokorent nebo splátkový úvěr Mikro Presto Business. Podnikatelé si mohou půjčit až 250 tisíc korun s roční úrokovou sazbou od 10 do 16 procent. Splátkový úvěr musí splatit do pěti let, kontokorent mají sjednaný na dobu neurčitou, za roční poplatek 200 korun.

Firemní Fér kontokorent do výše 10 milionů korun s měsíčním poplatkem ve výši 200 korun nabízí i Sberbank. Roční úroková sazba se pohybuje od 4,99 procenta do 7,49 procenta podle požadované výše limitu. Až 25 milionů korun se splatností až 25 let a sazbou od 3,33 procenta do 6,9 procenta podle výše úvěru jsou parametry dalšího úvěrového produktu Firemní Fér úvěr od Sberbank s měsíčním poplatkem 200 korun.

Úvěry s podporou Evropského investičního fondu

V některých bankách nabízejí začínajícím firmám a živnostníkům úvěry, které vznikly za podpory Evropského investičního fondu (EIF). „Cílem fondu je podporovat malé a střední podniky a zvyšovat možnost získání financí na rozjezd a rozvoj jejich podnikání,” zmínil pro Právo Patrik Mádle z ČSOB.

ČSOB má pro žadatele připraveno Povolené přečerpání účtu (kontokorent) a splátkový Rychlý úvěr na podnikání - oba produkty až do 600 tisíc korun. Kontokorent má roční sazbu ve výši 11,9 procenta s měsíčním poplatkem 100 až 350 korun podle výše přečerpání.

Maximální doba splatnosti splátkového úvěru je osm let a roční úroková sazba 8,9 procenta, za poskytnutí úvěru zaplatíte 0,5 procenta z jeho výše, minimálně však tři tisíce korun a dále pak měsíční poplatek 300 korun.

Úvěr se zárukou EIF - Profi úvěr start - má v nabídce pro začínající podnikatele Komerční banka. Půjčí jim až jeden milion korun s roční sazbou až 9,9 procenta a pětiletou dobou splatnosti. Zpracování a vyhodnocení žádosti je zdarma, za realizaci úvěru uhradíte tisíc korun plus 0,6 procenta. Měsíční poplatek za spravování úvěru do 100 tisíc korun je 200 korun, 300 korun pak za úvěr od 100 tisíc do jednoho milionu korun.