Chuť investovat do nemovitostí Čechy neopouští

Svůj názor má podpořený výsledky průzkumu, který zaznamenal rostoucí zájem o investice do nemovitostí, aktuálně do nich chce začít investovat nebo stávající investice navýšit 66 procent Čechů.

„Vliv na to mají přitom čtyři faktory – stále ještě poměrně nízké úrokové sazby hypoték, stále ještě zachovalé úspory z lockdownů a nedostatečná nabídka spolu s trvale rostoucími cenami. To vše vyvolává v Češích až nákupní horečku s mottem 'buď teď, nebo nikdy',“ dodal Viktora.

Zjevnou chuť pustit se do investování průzkum zaznamenal především u věkové kategorie 41 až 55 let (42 procent) či u mladých lidí do 26 let (40 procent).