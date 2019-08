Cestovní pojištění až těsně před odjezdem, nejlépe z mobilu

Data portálu ukazují, že vybrat si a uzavřít cestovní pojištění on-line zvládnou Češi velmi rychle. Mladým lidem ve věku od 18 do 30 let na to obvykle stačí tři minuty. O něco více času na vyplnění všech potřebných údajů potřebují lidé starší 50 let, a to nejčastěji šest až osm minut.