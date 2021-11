Češi za pandemie více investují online

„Doba najednou nahrávala online platformám a řešením. Část lidí najednou pracovala doma na home office a neměla kde utrácet peníze, lidé si nastřádali více peněz,“ řekl Právu Jan Hlavsa, spoluzakladatel českého startupu Fondee, který tvoří online investiční platformu pro investování do akcií a dluhopisů.

Lidé podle něho zároveň viděli, že akciové trhy jdou nahoru a úrokové sazby dolů, na běžných a spořicích účtech mají dnes v podstatě nulové zhodnocení a do toho se zvyšuje inflace. „Začali přemýšlet nad tím, co s penězi dělat, aby je ochránili a zhodnotili. To nám jako investiční platformě hodně pomohlo,“ dodal.