Češi si svůj majetek pojištěním chrání, ovšem smlouvy mnozí neaktualizují

I když si svůj majetek chrání, je otázkou, zda dostatečně. Z dalších výsledků výzkumu totiž vyplynulo, že jen třetina lidí ví, co znamená podpojištění a pětina o něm slyšela, ale netuší, co přesně to znamená.

„Lidé by si měli uvědomit, že rostou-li ceny stavebních prací a materiálů, zboží a služeb, logicky by měly růst i pojistné částky, a to u pojištění nemovitostí i domácností. Pojistná částka by vždy měla být dostatečně vysoká, aby stačila na znovupořízení zničené nemovitosti nebo na obnovu postiženého vybavení domácnosti,“ upozornil Tomáš Reitermann z Kooperativy.