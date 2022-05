Češi sahají kvůli jídlu hlouběji do peněženek. Šetří na dárcích

"V porovnání letošního a loňského prvního kvartálu nejvíce narostly výdaje spojené s domácností, a to o 38 procent. Vliv na to má jak zdražování energií, tak růst cen stavebních prací a materiálů, nábytku a vybavení domácností," uvedl hlavní ekonom Creditasu Petr Dufek. O 14 procent vzrostly výdaje za potraviny a domácí mazlíčky. Méně peněz Češi vydávali naopak za dárky, a to o čtvrtinu. O 16 procent méně prostředků si odkládali na úspory.