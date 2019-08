Češi objevují výhody práce z domova

„Jedná se o způsob práce, který umožňuje především kvalitní internetové připojení. Zaměstnanci se díky internetu dostanou do firemních intranetů a dalších systémů. Schůzky pak bez problémů zvládají přes Skype nebo podobné komunikační platformy. Není výjimkou, že taková jednání probíhají mezi desítkou lidí z různých koutů světa, aniž by některý z nich opustil svůj obývák,“ uvedl Lukáš Pazourek ze společnosti Netbox, jež poskytuje internetové připojení,

Jeho slova potvrdila i personální ředitelka komunikační agentury Ogilvy Žaneta Lohrová Jedličková: „Home office patří k nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitům. Je to jeden z hlavních trendů poslední doby. A dává to i velký smysl. Díky moderním technologiím jsme schopni fungovat na dálku stejně dobře jako přímo z kanceláře. Navíc tím ušetříme spoustu času, který běžně trávíme dojížděním do práce.“