Čekáme na propad cen bytů, věříme pozemkům a horám, říká jednatel realitního fondu

Čekáme na propady cen bytů. Krize zasáhne hlavně byty v panelácích a na perifériích. Tam můžou ceny dočasně klesnout i o třetinu. Byty v atraktivních lokalitách budou zlevňovat méně. Jejich majitelé mají většinou větší rezervy než lidé žijící na okrajích měst. To, co říkají developeři, je možná jejich zbožné přání. Dopady pandemie budou mít jednoznačně drastické dopady na peněženky kupujících. Těžší ekonomická situace přinese mimo jiné výstavbu mikro bytů.

Věřím stavebním pozemkům v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy, lokality, jako jsou například Uhříněves, Čelákovice. Anebo kolem středočeských Řevnic. Jak rostly ceny nemovitostí ve velkých městech, lidi se musí smířit s delším dojížděním nebo menšími byty. Lokality s dobrým vlakovým spojením do centra mají potenciál.

V sousedním Německu žije mnohem více lidí v nájmech. Praha je už dražší než Berlín. Na druhou stranu ale pořád na třetině toho, co třeba Vídeň. V Praze a krajských městech už většinu bytů nekupují jejich budoucí obyvatelé, ale investoři, kteří byty později pronajímají. Právě poptávka z jejich strany pomáhá udržet nárůst cen. Jak se budou rozevírat nůžky mezi bohatými a chudými, bude vlastní bydlení pro většinu mladých lidí skutečně stále hůř dosažitelné. Čím dál víc Čechů bude muset žít v nájmu. My věříme v oživení zájmu o družstevní byty, protože lidi na hypotéky jednoduše nedosáhnou.

Ano, kvůli omezenému cestování vzrostl zájem o chalupy a apartmány na horách. Ve zmiňovaném Liberci vzrostly ceny bytů za dva roky o čtvrtinu. S covidem se změnily návyky lidí, lidé pracující v kancelářích mají home office, děti online výuku. Takový apartmán na horách se teď hodí, je to únik z města. Lidé měli před krizí našetřené peníze, které se teď snaží bezpečně investovat, bojí se znehodnocení peněz. Mnoha lidem ujel vlak s investicemi do bytů ve městech, tak vnímají chalupy a apartmány jako příležitost. Peníze uložené v nemovitosti nebo ve zlatě jsou před inflací chráněny lépe než na spořicím účtu.

Apartmány v Krkonoších jsou už stejně drahé jako byty v Praze. V populárních horských lokalitách se ceny nemovitostí za poslední čtyři roky zvedly až o polovinu. Největší zájem je o roubenky nebo apartmány v blízkosti lyžařských vleků. My sázíme například na Krušné hory, které mají kouzlo a potenciál, přičemž ceny nemovitostí jsou zde na polovině toho co v Jizerkách. Řadu let byly Krušné hory známé hlavně kvůli zničeným lesům a lidé se sem nehrnuli. Přitom lyžařský areál Klínovec patří v ČR mezi špičku. Krušné hory mají co nabídnout i v létě.