Bydlení v nájmu mohou prodražit i opravy. Kdy je hradí nájemce a kdy pronajímatel

Není tedy divu, že nájemci se už hodně rozmýšlejí, zda se na vlastní pěst i vlastní náklady pustí do některých oprav a úprav bydlení, jak mnozí dosud činili.

„V nájemním bytě bydlím s rodinou již přes osm let. Máme sjednanou smlouvu na dobu určitou a od června budeme platit za nájem dvakrát tolik. Dosud jsme si všechny opravy v bytě řešili i platili sami. Ovšem po výrazném navýšení nájmu si to už nebudeme moci dovolit,” řekl Právu pětatřicetiletý Milan, který bydlí v pražském magistrátním bytě.

Vládní nařízení v § 4 konkrétně specifikuje, co zajišťuje a platí nájemce a co pronajímatel. Obsahuje podrobný výčet konkrétních oprav, výměn či revizí a dále finanční limit pro každou opravu či opravy celkově.

V případě, že je na téže věci nutné provést několik oprav, které spolu souvisejí a navazují na sebe i časově, rozhodne o tom, zda budou hrazeny nájemcem, nebo pronajímatelem, součet plateb. Do limitu 1000 Kč se ale nepočítají výdaje na dopravu a jiné náklady s opravou spojené. Zaplatit je tedy musí nájemce.

V případě bytu velikosti 60 m2 se za drobné opravy považují opravy s ročním souhrnem nákladů do šesti tisíc korun. Vše, co bude za opravy uhrazeno nad tuto částku, už zaplatí pronajímatel.

„Pronajímatel by pak měl vadu v přiměřené době odstranit. Pokud tak neučiní, může ji odstranit nájemce a po pronajímateli následně požadovat proplacení úhrady anebo slevu z nájemného. To ale pouze za předpokladu, že majiteli vše včas ohlásil,“ upozornil právník Štěpán Smoleja ze společnosti UlovDomov.cz.

Dobře sepsaný předávací protokol dokáže ochránit práva nájemce, ale i pronajímatele, a to nejen v případě údržby a oprav v daném bytě. Především by měl obsahovat soupis veškerého vybavení bytu, které vlastník bytu přenechává nájemci k užívání, a to ideálně i s fotografiemi.