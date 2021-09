Banky zdražují hypotéky, sazby míří ke třem procentům

ČS zvýšila úrokové sazby hypoték a Hypoúvěru od Buřinky o 0,2 procentního bodu. Zájemci o hypotéky tak musí počítat, že sazba u nejoblíbenějších fixací na pět a osm let u hypoték do výše 80 procent hodnoty zastavované nemovitosti bude nově začínat na 2,74 procenta ročně. Nejkratší – roční fixaci – banka poskytuje od 3,34 procenta ročně, nejdelší, na 20 let, pak od 3,44 procenta ročně.