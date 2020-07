Ani realitní zákon špatné makléře zatím nevyhnal

„A proč ne? To je snad přece samozřejmé,“ diví se vlastník rozpačité otázce zájemkyně, která by chtěla s dcerou koupit byt. Rodiče dají hotovost, potomek si vezme hypotéku.

Cena také láká: tři miliony. Za to je v hlavním městě i přes očekávaný čtvrtinový pokles cen zatím k mání sotva tak pokojíček se záchodem a malou kuchyňkou. „Šli jsme už s cenou dolů,“ hlásí makléř k zanedbanému bytu. To je ale tak jediná informace. Nemá vůbec tušení o tom, že hned vedle je ocelárna.

„Nemám to s sebou, pak vám to pošlu,“ zní odpověď. Klíčové informace mu pomáhá z nástěnky na usmolené chodbě v suterénu lovit nájemnice, která v bytě pobývá. Makléř uvádí, že platí nájem kolem deseti tisíc měsíčně, ale ukazuje se, že to není čistý nájem, že je to včetně právě vysokého fondu oprav. Až postupně z něho leze, že nájemnici už vypršela nájemní smlouva, která byla řádně vypovězena, ale že by v bytě ráda zůstala, i že bude platit klidně více. Rýsuje se tak případný problém s vyklízením. To odrazuje.