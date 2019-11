Analýza: Češi své závazky splácejí lépe

Mladí dlužníci do 29 let mají v průměru půjčku s příslušenstvím 266 640 korun a v osobním bankrotu vrátili během pěti let ve splátkách 80 procent.

U středního věku do 59 let dlužili povinní v průměru 691 500 korun a vrátili 56 procent.

Senioři v oddlužení měli v průměru bezmála na krku 600 tisíc a vrátili téměř polovinu, přičemž tyto jejich dluhy ale vznikaly ještě v době, kdy nebyli v důchodu.