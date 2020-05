Advokáti vymysleli poradní aplikaci pro koronovirová opatření

„V jednoduchosti je síla, a proto jsme vytvořili chytrého poradce, který na základě jednoduchých otázek zjistí, na co konkrétní podnikatel má nárok. Denně vzniká ohromné kvantum informací, ke kterým se poměrně těžko dostává. Žadatelé o podporu pak mnohdy žádají o něco, na co nemusí mít nárok. Dochází tak k zahlcování úřadů, a to reálně oddaluje pomoc lidem, kteří naopak na podporu nárok mají,“ vysvětlil Bátrla.