Vysoké ceny nemovitostí, stejně tak zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték způsobily, že počet, ale i objem nově sjednaných hypotečních úvěrů postupně klesá. V roce 2018 si lidé sjednali celkem 99,5 tisíc nových hypoték, o 10 tisíc méně než v 2017. Objem byl nižší o 10 miliard, když lidé uzavřeli smlouvy za 212 miliard korun.

Češi na hypotékách dluží 1,2 bilionu

Ani 1. čtvrtletí letošního roku se nijak nevytáhlo, bylo nejslabším za posledních několik let. Banky podle údajů ministerstva pro místní rozvoj sjednaly zhruba 16 tisíc hypoték za 35 miliard korun. Proti stejnému období loňského roku to je o sedm tisíc hypoték a 14 miliard korun méně. Podle Vladimíra Staňury z ČBA bude pokles pokračovat.

Češi dluží na hypotékách celkem 1,2 bilionu korun, přičemž celkové dluhy domácností tvoří 1,7 bilionu korun. Podle průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) má svůj domácí rozpočet zatížen splátkami hypoték každý pátý Čech, což představuje zhruba 1,5 milionu dospělé populace. Desetina oslovených navíc sjednání hypotéky v dohledné době plánuje.

Ve vlastním žijí 4 z 5 Čechů



A co je hlavním důvodem, proč se lidé na dlouhé roky tolik zadlužují? Chtějí mít jistotu vlastního bydlení. V průzkumu to zmínily tři čtvrtiny lidí s hypotékou, stejně tak ti, kteří hypotéku plánují. Vlastní bydlení chtějí získat především mladí lidé do 34 let.

Podle ředitelky výzkumu agentury SC&C Jany Hamanové Češi vnímají vlastní byt či dům jako nejlepší investici na stáří. Zároveň mnozí na jednom místě, ve stejném bytě či domě, hodlají setrvat dlouhé desítky let, prakticky celý život, Češi totiž nejsou zvyklí stěhovat se za prací.

Česko je tak ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, co se podílu vlastnického bydlení týče, vysoko nad průměrem, který v zemích evropské osmadvacítky dosahuje 69 procent, v České republice žije ve vlastním 78 procent obyvatel. Ovšem například v sousedním Německu je to již 51 procent, v Rakousku pak 55 procent.

Zhruba pětina lidí si vzala hypotéku kvůli rekonstrukci svého stávajícího bydlení. Z těch, kteří hypotéku teprve plánují, pětina jí bude financovat koupi pozemku, na kterém si chce postavit vlastní nemovitost.

Lidé nejčastěji splácí úvěr do 2 milionů

Výše hypotéky se nejčastěji pohybuje od jednoho do dvou milionů korun. V současné době ji splácí více než dvě pětiny lidí. Více než čtvrtina Čechů má hypotéku do milionu korun. Hypotéku od dvou do tří milionů, stejně tak tři a více milionů korun splácí shodně zhruba každý osmý Čech.

Půjčky do jednoho milionu korun jsou obvyklé hlavně u lidí ve věku kolem 50 let a slouží především k rekonstrukci stávajícího bydlení.

Výše hypotéky, kterou Češi splácí.

Dobu splácení si Češi volí nejčastěji na 20 let (66 procent), přičemž souvisí s věkem žadatelů. „Kratší dobu si volí zejména starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let,” uvedla Hamanová.

Mladší lidé s hypotékou na dobu delší než 20 let také více uvažují o refinancování. Celkově však Češi o tomto kroku moc nepřemýšlejí (54 procent), což se ale podle Vladimíra Staňury z ČBA může rychle změnit v případě výraznějšího poklesu úrokových sazeb. Současný vývoj trhu tomu však nenapovídá.

V únoru, březnu, ale i v dubnu totiž několik bank (například Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Hypoteční banka, Wüstenrot, Fio banka, Moneta, Raiffeisenbank, Sberbank či UniCredit Bank), a některé i víckrát, přistoupily ke zlevňování svých hypotečních úvěrů. Průměrná úroková sazba podle údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex od počátku roku klesla již potřetí v řadě a v dubnu dosáhla hodnoty 2,85 procenta.

Průměrná úroková sazba hypoték.

