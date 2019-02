bab, Novinky, Právo

Hypotéky jsou měsíc od měsíce dražší. Úrokové sazby již delší dobu rostou, v lednuprůměrná úroková sazba prolomila hranici tří procent. Oproti předchozímu měsíci je vyšší o devět bazických bodů (v prosinci 2018 se dostala na hodnotu 2,91 procenta).

Nejslabší měsíc za posledních pět let

V prvním měsíci letošního roku si lidé vzali celkem 4764 hypotečních úvěrů, o 1801 méně než v prosinci 2018.

Objem sjednaných hypoték dosáhl v lednu celkové částky 10,93 miliard korun, což je oproti prosinci loňského roku o čtyři miliardy korun méně. Srovnáme-li objem ledna s nejsilnějším měsícem loňského roku, říjnem, kdy objem dosáhl částky 24,94 miliard, jedná se o pokles 14 miliard korun. Výrazný rozdíl je znát i v meziročním srovnání, v lednu 2018 činil objem sjednaných hypoték 16,5 miliardy korun.

ČTĚTE TAKÉ

Hypoték se letos podle bankéřů prodá méně, budou i nadále zdražovat

„Měsíc leden bývá každoročně slabší z důvodu nízkého počtu úvěrových žádostí během prosince, které by se propsaly do lednových smluv, o letošním lednu se v kontextu předchozích výsledků dá ale říci, že hypoteční trh téměř zamrzl. V lednu bylo sjednáno nejméně úvěrů za posledních pět let a jediné rostoucí veličiny v lednové statistice Fincentrum Hypoindexu tak jsou průměrná výše úvěru z důvodu nadále rostoucích cen nemovitostí a průměrná úroková sazba,“ uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Rychlé tempo zdražování se nepředpokládá

I přesto, že především v posledních několika měsících byl nárůst úrokových sazeb výrazný, odborníci nepředpokládají, že by hypotéky měly i nadále zdražovat tak rychlým tempem jako doposud.

Česká národní banka (ČNB) nechala úrokové sazby již dvakrát po sobě beze změny. Podle odhadu finančních odborníků zvýší letos ČNB úrokové sazby jen dvakrát. V loňském roce došlo k jejich zvýšení pětkrát.