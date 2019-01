Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Lidé rizika na horách často podceňují, své by o tom mohli vyprávět horští záchranáři. Například během loňské zimní sezony zasahovala Horská služba ČR celkem v 9933 případech, nejčastěji v Krkonoších, naopak nejméně v Beskydech.

Příčinou úrazů je nejen přecenění vlastních lyžařských schopností, ale i nekvalitně připravené lyže na zimu. Odborníci proto doporučují před každou sezonou navštívit servis, a to především kvůli seřízení vázání.

Na cestu do hor je třeba připravit i auto

Výbavu se nevyplatí podcenit ani při cestě autem na hory. „Pokud jde o návštěvníky hor - automobilisty -, radíme vždy, aby se nespoléhali jen na zimní pneumatiky či náhon na čtyři kola. Vzhledem k tomu, že silnice v horách bývají v zimní sezoně pokryty sněhem či ledem, doporučujeme mít připravené a vyzkoušené použití protiskluzových řetězů,“ uvedl Pavel Antl, ústřední náčelník Horské služby.

Odborníci doporučují pořídit si kvalitní sněhové řetězy, podle Martina Lenfelda ze společnosti Pewag se rozhodně vyplatí držet se značek pravidelně testovaných některým z autoklubů v Německu a Rakousku. „Pokud například v Rakousku řidič sněhovou situaci podcení a zablokuje komunikaci, hrozí mu pokuta až pět tisíc euro,“ upozornil Igor Sirota z ÚAMK (Ústřední automotoklub České republiky).

Špatné obutí může mít u případné nehody také vliv na výši vyplaceného pojistného plnění. „Pojišťovna je oprávněna krátit svou náhradu, ale jen tehdy, je-li prokazatelná příčinná souvislost mezi použitými pneumatikami a vznikem škody a její výší,“ vysvětlila Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Pojištění i v českých horách

Lyžaři by neměli zapomínat ani na cestovní pojištění, a to nejen na cestě do zahraničí, s ohledem na vyšší riziko je vhodné připojistit se také na české hory.

„Existuje speciální tarif pro cestovní pojištění v rámci ČR, který zahrnuje úrazové pojištění, nemocniční odškodné, pojištění zavazadel a hlavně pojištění odpovědnosti,“ doplnila Svobodová. Zároveň upozornila na důležitost pojištění odpovědnosti, které kryje případy zaviněných kolizí s jinými lyžaři na sjezdovce nebo materiální škody vzniklé karambolem.

Deset pravidel správného chování na sjezdovce podle FIS 1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu. 3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 4. Předjíždění

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě, nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 6. Zastaveni

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečné zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázaní se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.



Cestovní pojištění: Pozor na rizikové sporty

Vyrazit do zahraničí bez sjednaného cestovního pojištění rovná se hazardu a v případě, že budete navíc provozovat nějaký sport, to platí dvojnásob. Naštěstí mnozí si to již uvědomují a na zahraniční cesty se pojišťují.

„Před cestou do zahraničí by si každý cestovatel měl zkontrolovat, jaké aktivity mu jeho cestovní pojištění kryje a jaké už ne. Jednotlivé pojišťovny mají totiž podmínky jiné, neexistuje univerzální seznam. Všeobecně lze ale říci, že čím je sportovní aktivita fyzicky náročnější a nebezpečnější, tím pravděpodobněji bude nutné si ji připlatit. U každé pojišťovny je k dispozici soupis sportů, které jsou za příplatek, a podle toho se můžete rozhodnout, jak si pojištění nastavíte,” upřesnil Filip Hubený ze společnosti Broker Consulting.

Zároveň lyžařům, kteří během zahraniční dovolené plánují rizikovější lyžování, doporučil sjednat si potřebné připojištění ještě před cestou. „Některé pojišťovny neuznávají dodatečně sjednaná pojištění v místě cílové destinace, tedy ze zahraničí. Brání se tak případným pojistným podvodům, tedy že pojištění je sjednáno až po pojistné události,” doplnil Hubený.

Součástí sjednaného pojištění je i přehled limitů jednotlivých úkonů, seznam pojištěných aktivit a také kartička pojištěnce. Tu by měl mít každý cestovatel po celou dobu zahraniční cesty u sebe. V případě pojistné události na ní totiž najde kontakt na asistenční linku, kde mu budou k dispozici.

Ošetření v zahraničí vyjde i dráž než celá dovolená

Pokud si říkáte, že připojištění se vám kvůli pár hodinám rizikovějších aktivit na sněhu nevyplatí, uvědomte si, že náklady za ošetření případného úrazu vám mohou výrazně rozhodit rodinný rozpočet. Pojišťovna vám totiž bez správně sjednaného pojištění může odmítnout uhradit náklady spojené s léčbou.

To, že úrazy způsobené na lyžích či snowboardech, nejsou žádnou výjimkou, dokazuje například statistika pojišťovny Allianz. Pouze za loňskou zimní sezónu jich eviduje okolo 350. „Více než polovina pojistných událostí spojených se zimními sporty je hlášená z Rakouska, přes sto se jich stalo v Itálii a poměrně často úrazy zaznamenáváme i ze sjezdovek ve Francii,” upřesnila Martina Červenková z Allianz.

„I když může jít o banální poranění, náklady na ošetření v zahraničí rostou raketovou rychlostí. Ceny jsou tam tří až pětinásobné ve srovnání s Českem,“ uvedl Jakub Fiala, vedoucí Medické asistence Allianz Partners.

Například ošetření poraněných končetin se v alpských zemích pohybuje od osmi do 20 tisíc korun. Pokud je nutná i hospitalizace nebo operace, sahají částky ke 130 tisícům korun. Nejnákladnějším typem pomoci je pak transport leteckou ambulancí nebo vrtulníkem, kde se ceny pohybují v řádech stovek tisíc korun.