Právo

Čechům je zjevně všude dobře, ale doma či na chatě nejlíp. Zvlášť v létě, všechny průzkumy renomovaných agentur z posledních let ukazují, že nejméně dvě třetiny z nás tráví dovolenou v tuzemsku.

Což znamená v penziónu na jižní Moravě nebo v šumavských hvozdech, ale také na chatě, kterou podle realitních společností vlastní každý pátý z nás. Trávení léta na zahradě či na chalupě se však týkají i úplně jiná čísla, ta v českých korunách.

Právě v létě se pouštíme do zvelebování zahrady, a to i do větších projektů, jako je nový altán nebo gril s posezením. Někdo si dokonce dopřeje venkovní saunu nebo bazén, přičemž ještě větší náklady znamená zevrubnější rekonstrukce chaty i významnější práce na domě, třeba přístavek.

Ale nejen nová veranda vleze do peněz, také nářadí dokáže být drahé, vždyť motorová kosa stojí kolem deseti tisíc a zahradní traktor od třiceti tisíc, ale klidně i sto tisíc korun. K uhrazení desetitisícových částek se nabízí buď kreditní karta, nebo spotřebitelský úvěr.

Hned nebo později

Kreditka je bezesporu dobrý sluha, dokud ji využíváte jen jako krátkodobou půjčku. Většina kreditních úvěrů totiž nabízí bezúročné období kolem padesáti dní, takže pokud nákup uhradíte z dalšího platu či dvou, půjčujete si zadarmo.

Pokud byste však úvěr měli splácet po mnoho měsíců, stává se karta špatným pánem s úročením patnáct, ale i pětadvacet procent. V tom případě je rozumnější si vzít spotřebitelský úvěr s obvyklou úrokovou sazbou kolem deseti procent i méně.

Na rozdíl od kreditky, u níž se splátka mění v závislosti na výši čerpaného úvěru, je splátka spotřebitelského úvěru každý měsíc stejná, takže si lze jeho splácení dobře naplánovat.

Rychlé peníze

Výhodou kreditní karty je okamžitá a spontánní dostupnost peněz, třeba když se v hobbymarketu zamilujete do krásného grilu. O spotřebitelský úvěr lze zažádat na pobočce, banky však nabízejí i jeho sjednání přes internet či přes aplikaci v mobilním telefonu.

Při nákupu přes kreditku si lze také o rok prodloužit záruku na pořízené zboží prostřednictvím takzvaného pojištění nákupu, které je součástí některých karet, či je lze dokoupit za menší měsíční paušál. Banky k němu nabízejí i jiné benefity, kupříkladu za kupujícího vyřídí případnou reklamaci.

Jak si na co nejlépe půjčit Kontokorent k běžnému účtu

* peníze k dispozici okamžitě

* úroky 15–19 % se počítají za každý den

* potřebuji jen pár tisíc, které hned splatím Kreditní karta

* peníze k dispozici okamžitě, řada dalších benefitů

* několikatýdenní bezúročné období, poté úroky kolem 20 %

* potřebuji pár desítek tisíc, které splatím do pár měsíců Spotřebitelský úvěr

* nutno zažádat, peníze jen u některých bank dostupné hned

* úročení kolem 9 procent, pevná splátka

* potřebuji desítky či pár set tisíc, které je možné splácet několik let Účelová hypotéka

* určená na pořízení či rekonstrukci bydlení

* nemovitost jako zástava

* úročení kolem 2,5 procenta

potřebuji stovky tisíc až milióny na bydlení, které mohu splácet mnoho let Americká hypotéka

* nevázaná na žádný účel

* nemovitost jako zástava

* úročení kolem 4,5 procenta

* potřebuji stovky tisíc až milióny, které budu splácet mnoho let



Na koupi chaty, větší opravu domu nebo i zásadnější úpravy zahrady se hodí uzavřít hypotéku. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o stavební pozemek, tedy ne kupříkladu zahrádkářskou kolonii, a aby nemovitost nebyla v zástavě.

„Netřeba si ani sjednávat takzvanou americkou neboli investiční hypotéku, i ta klasická účelová se přece týká také rekonstrukcí domova, mezi které se počítá i třeba pořízení bazénu nebo velké terénní práce v zahradě. Na rozdíl od spotřebitelského úvěru je třeba se zaručit nemovitostí, zato je hypotéka k mání za bezkonkurenčně nízký úrok, v současné době kolem 2,4 procenta,“ říká Martin Podolák z mBank.

Sjednání hypotéky je pochopitelně náročnější proces než nákup kreditkou či otevření spotřebitelského úvěru. „Vyběhat hypotéku zpravidla trvá několik týdnů, ovšem když rychle seženete veškeré dokumenty, můžete mít peníze k dispozici už za týden,“ upozorňuje Podolák.

Hypotéku si lze sjednat už od výše dvě stě tisíc korun, takže se hodí i k financování nečekaně „malých“ projektů. Odborníci však radí si dobře promyslet, na co peníze z hypotéky použijete. Nezapomeňte, že vždy ručíte svou nemovitostí.