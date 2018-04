Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Stravenky dostává v České republice zhruba 1,3 miliónu zaměstnanců, a jak ukázal aktuální průzkum společnosti MasterCard, stravenky se na žebříčku oblíbenosti poskytovaných benefitů drží stále na předních místech. Za atraktivní je považují tři čtvrtiny zaměstnanců.

Výhodným benefitem jsou i pro téměř devět z deseti zaměstnavatelů. Patří totiž mezi daňově uznatelné náklady, a to do 55 procent hodnoty. Zaměstnanci si doplácejí zbývajících 45 procent hodnoty stravenky.

Češi stravenky používají velmi často, dvě třetiny lidí jimi platí minimálně třikrát týdně, pětina dokonce každý den.

FOTO: David Ryneš, Novinky

A jak sami v průzkumu přiznali, láká je především možnost hradit stravenkami útraty při běžných nákupech. Celkem 85 procent lidí by nejraději za stravenky nakupovalo v obchodech s potravinami, téměř polovina pak v hypermarketech. Více než polovina lidí (54 procent) vítá možnost využívat stravenky v restauracích.

Konec papírových stravenek?

Z průzkumu vyplynulo, že zhruba každý desátý zaměstnanec již nemá peněženku plnou papírových stravenek, ale jednu tzv. e-stravenku v podobě bezkontaktní karty, na niž mu zaměstnavatel každý měsíc příslušnou částku nahraje. Placení v restauracích či obchodech pak probíhá podobně jako při placení klasickou bezkontaktní platební kartou.

Elektronické stravenky, které v České republice nabízejí již všechny stravenkové firmy, mají oproti papírovým několik nesporných výhod, vyzdvihli je i účastníci průzkumu. Držitel stravenkové karty může útratu zaplatit přesně na koruny a nemusí tak řešit situaci, kdy provozovatel na stravenky buď nevrací, nebo vrací jen do určité částky.

Pozitivní je i to, že jedna stravenková karta zabere v peněžence podstatně menší prostor než balík papírových stravenek. Placení kartou je také podstatně rychlejší.

Zájem o elektronické stravenky roste



Jako první začala elektronické stravenky vydávat společnost Benefit Management koncem roku 2013. V současné době je možné jimi zaplatit ve stovkách restaurací a také v supermarketech Albert a Tesco.

Od poloviny roku 2015 nabízí e-stravenku i společnost Edenred CZ a jak pro Právo zmínil tiskový mluvčí společnosti Marek Pražák, zájem o stravenkovou kartu je značný. „Z celkem 600 set tisíc uživatelů stravenek jich již více než 100 tisíc používá kartu. Každý měsíc nám přibývá několik tisícovek nových držitelů této karty. Díky karetnímu řešení se nám podařilo získat mnohé nové klienty, kteří dříve stravenky vůbec nepoužívali, například firmy z oblasti informačních technologií,” dodal Pražák.

Nejvýhodnější stravenka má hodnotu 118 Kč

Edenred má v současné době smlouvu s 15 tisíci provozovnami, ve kterých mohou lidé e-stravenkou zaplatit. Jedná se především o restaurace, které dále doplňují obchody s potravinami, jako jsou například Albert, Coop, Hruška, Penny či Tesco. „Spolupracujeme i s dovážkovou společností Dáme Jídlo, která působí ve městech po celé České republice a rozváží jídlo stovek restaurací. Platba za dovoz jídel je velmi jednoduchá a probíhá prostřednictvím běžné on-line platební brány,” upřesnil Pražák.

Před více něž dvěma lety uvedla na trh elektronickou stravenku Gastro Pass Card společnost Sodexo Benefity. Využívá jí zhruba 120 tisíc lidí, přičemž je možné jí zaplatit ve více než 11 tisíc restauracích a obchodech s potravinami.

Společnost Up Česká republika (dříve Chèque Déjeuner) pustila svou Estravenku do plného provozu v březnu 2018. „V současné chvíli je Estravenka akceptována na více než sedmi tisících místech, další přibývají téměř každým dnem. Klienti jí mohou platit v mnoha obchodechi v restauracích a jídelnách. Z větších řetězců jsou to například Tesco, Albert, COOP či z menších například Žabka nebo Hruška. V jednání jsou i další velcí hráči jak z oblasti restaurací např. McDonalds nebo řetězců jako je Billa,” uvedl pro Právo Jiří Kráčmar, generální ředitel Up Česká republika.

Nový hráč

Před rokem vstoupil na český stravenkový trh nový hráč, společnost Lidl stravenky, který začal nabízet tzv. Naši stravenku. V papírové podobě ji přijímají čtyři tisíce restaurací, platit s nimi lze i v obchodech Lidl a Kaufland. Svým zaměstnancům je poskytuje více než 1700 firem.

Od 1. dubna je Naše stravenka nabízena i v elektronické podobě, kromě restaurací je možné jejím prostřednictvím platit jak v restauracích, tak v prodejnách Lidl. Prodejny Kaufland se přidají zhruba v polovině roku.

Denně útrata 500, ale i 1600 korun



Denně můžete stravenkovou kartou zaplatit maximálně 500 korun. Pouze elektronická Naše stravenka umožňuje denní útratu v restauracích či obchodech s potravinami až do výše 1600 korun.

Naše stravenka má oproti ostatním stravenkovým kartám ještě jednu výhodu, zůstatek na kartě totiž nikdy nepropadá. U ostatních stravenkových společností je platnost kreditu nastavena stejně jako u u papírových stravenek na jeden rok.

„Důvod je poměrně jednoduchý a má své opodstatnění v samotné legislativě. Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance není a nikdy nemůže být běžným peněžním prostředkem. Nemá sloužit jako 'spořitelní' produkt, prostředky uložené na 'stravenkovém' kontě nejsou běžnými peněžními prostředky určenými ke spotřebě kdykoliv,” uvedl Kráčmar.

„Zaměstnavatel čerpá na kartě daňové výhody v daném kalendářním roce, proto má kredit stejnou platnost jako je tomu u papírové stravenky,” doplnil Pražák.