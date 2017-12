Ve spolupráci s Ivou Haiderovou z právního oddělení Air Bank přinášíme několik rad a tipů, jaká jsou vaše práva při reklamaci i na co byste měli při vracení zboží myslet.

Originál účtenky není nutný

Vedle originální papírové nebo elektronické účtenky vám při reklamaci poslouží jako doklad například fotografie účtenky v mobilu, výpis z účtu, starší reklamační protokoly, originální obal, specifičnost zboží, které nikdo jiný neprodává, a dokonce i svědecká výpověď.

„Nekupte doma krabice s papírovými účtenkami. Raději si doklad vyfoťte a uložte na nějaké bezpečné místo,” doporučila Haiderová.

Vyřešení reklamace do 30 dnů

O reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, ve složitějších případech pak do tří dnů. Na vyřešení reklamace má ale maximálně 30 kalendářních dnů. Pokud to do té doby nestihne, můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Výměna zboží záruku neprodlužuje

Pokud se s prodejcem u reklamovaného zboží domluvíte na výměně za stejný výrobek bez vady, nezačíná tím automaticky běžet nová dvouletá záruka, ale dál platí původní záruka.

„Pokud hrozí, že se vada bude opakovat, může být lepší nechat si vrátit peníze, zboží si koupit znovu a mít tak zase plnou, 24měsíční záruku,“ uvedla Haiderová.

Podmínky vrácení i výměny určuje obchodník

Kvůli reklamaci bot, kterým upadl podpatek, krabici schovávat nemusíte. Pokud si ale budete chtít obuv vyměnit za jinou velikost, může po vás obchodník originální obal požadovat.

V případě výměny zboží či jeho vrácení se nejedná o reklamaci, a je tedy nutné dodržet podmínky prodejce. Ten může požadovat například navrácení zboží v původním obalu, našité visačky nebo předložení účtenky.

Některé zboží z e-shopu vrátit nemůžete

Zboží z e-shopu můžete do 14 dnů vrátit, ovšem neplatí to vždy. Například věci na míru, knihy nebo rychle se kazící zboží vrátit nemůžete.

„V případě, že zákazník zakoupí zboží na dálku, tedy nejčastěji přes internetový obchod, může do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží. Čtrnáct dní na odstoupení od smlouvy ale neplatí, když se jedná o věci, které byly zákazníkovi upraveny na míru, rychle se kazící zboží, noviny, časopisy a podobně,“ dodala Haiderová.