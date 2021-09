Zlaté časy na trhu práce. Firmy nabírají

„Trend trvá už několik let. Důvodem je digitalizace a s ní související změna požadavků na dovednosti pracovníků,“ uvedl Halbrštát.

„Boj o zaměstnance se zostřuje a zaměstnavatelé začínají více reagovat na to, co zaměstnanci chtějí – větší flexibilitu, vyšší mzdu a rozvoj dovedností,“ míní jeho kolegyně Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup v Česku.

Nedostatek zaměstnanců v podnicích má podle něj vážný dopad i na příjmy do státní kasy: „Letos tratí miliardy korun ročně, které by mohly vybrat na odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů, dani ze mzdy a nepřímých daních, jako je například DPH, pokud by volná pracovní místa byla plně obsazena.“