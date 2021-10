Zklamaní i naštvaní klienti Bohemia Energy začínají sčítat ztráty

Pán postávající u dveří se možná trochu ušklíbne, pod rouškou to není vidět. „Dvě hodiny? Já už tady čekám hodinu a půl a počítám, že další dvě tady ještě budu. Spousta lidí je totiž venku, vezmou si lístek a sedí v autech.“

Jmenuje se Dušan Hujas a stejně jako mnoho jiných chce urychleně řešit svou situaci po pádu Bohemia Energy. „Chci smlouvu nejen na půlroční období, chci pokračovat dál. Půjdu k ČEZ, byl mi přidělen, a už se od něj asi nehnu do konce života. A určitě už nebudu nikomu věřit,“ konstatuje.

U Bohemia Energy byl 12 let. „Jasně že kvůli levnějším tarifům. Byl jsem mladý, měl jsem rodinu a jako každý jsem chtěl ušetřit. Všechno se tvářilo normálně. Až do teď. Najednou se dozvím, že je konec.“

S tím, že si za elektřinu pravděpodobně připlatí, počítá. „Určitě si pohorším,“ míní pan Dušan.

„A jsem zklamaný, jak se k tomu postavil stát. Co měl udělat? Měl by tu společnost potrestat. Protože nedodržela férovou soutěž. Kdybych já chtěl odstoupit od smlouvy, tak budu mít problémy a napaří mi sankce. A když smlouvu zruší oni, v podstatě z hodiny na hodinu, tak se nic neděje? Odnesou to akorát zákazníci, spousta starších lidí to neustojí,“ říká, zatímco přicházejí další a další zklamaní klienti Bohemia Energy.

Stejně to včera vypadalo i na jiných místech po republice. „Je to zoufalé. Nevím, co máme dělat,“ svěřuje se paní Zdenka z Ostravy-Fifejd před Zákaznickým centrem Skupiny ČEZ v Nádražní ulici.

I ona patří mezi tisíce lidí, kteří odebírali elektřinu i plyn od Bohemia Energy, která ze dne na dne ukončila činnost. Seniorka Zdenka byla zákaznicí asi pět let. Je před polednem a ona se v recepci energetické firmy dozvěděla, že nemusí energie hned přepisovat na jiného dodavatele poté, co si ji teď až na půl roku převzal dodavatel poslední instance.

„Že mám raději počkat a že mám přijít koncem listopadu, nebo že se mi ozvou do té doby sami. Takže budeme čekat,“ říká a dodává, že se bojí zvýšené ceny za elektřinu a plyn.

„Hlavně mám ale strach, aby mi někde nevznikal dluh. Nevím, jak se to bude platit, protože mi to platí ze SIPO. Nevím, jestli to teď ještě půjde na Bohemii, nebo už na ČEZ,“ popisuje Zdenka.

Ve dveřích se míjí s párem seniorů, kteří spěchají s obdobnými dotazy. „Nevíme vůbec nic, byli jsme z té zprávy v šoku,“ přiznávají, než se obrátí na pracovnici ČEZ.

Ta prozrazuje, že jen během dopoledne dorazilo více než 80 lidí s podobnými problémy. Odbavení všech klientů, kteří teď budou přestupovat, podle ní potrvá. „Přepisy trvají přes půl hodiny,“ vysvětluje.

Že i hodina je v Ostravě na přepis energií málo, potvrzuje pan Jiří z Ostravy. „Byl jsem tu tři hodiny. V osm jsem přišel, je jedenáct a odcházím,“ sděluje a dodává, že si k ČEZ přepsal jen elektřinu. „Loni jsem od nich odešel a letos se zase vrátil,“ pousmál se nad ironií osudu s tím, že nyní bude za proud platit skoro dvojnásobek. „Loni jsem platil zálohy 2200 u Bohemky, teď u ČEZ to bude 4200. Naběhne mi to od prosince,“ podotýká.

Fronty se včera opět tvořily i jinde, takže například E.ON v Český Budějovicích přidal pracovníky na poradenských centrech i zákaznické lince. Jak ale zdůraznil mluvčí Roman Šperňák, klientům Bohemia Energy se E.ON, stejně jako ostatní dodavatelé poslední instance (DIP), ozve sám a předá důležité informace, o dodávky nikdo nepřijde.

Nebylo to tak horké

Ne vždy to ale je s přechodem k DPI, resp. novému dodavateli tak horké. Paní Marie ze severní Moravy ve středu dlouho neváhala, když se dozvěděla o konci skupiny Bohemia Energy, kam spadal také její dodavatel plynu i elektřiny X Energie, k němuž s manželem před časem přestoupili na základě aukce.

Na pobočce v Šumperku ještě dopoledne sepsala nové smlouvy a přešla k ČEZ. „Nebyl žádný problém, fronty se netvořily. Místní pracovnice říkala, že je to tím, že jsme přišli velmi brzy,“ řekla Právu Marie.

„Pouze bylo potřeba znát podmínky ukončení aukce. Uvedené se zjistilo telefonickým dotazem u X Energie. Bylo nám sděleno, že výběrové řízení proběhlo pouze jedenkrát a vůči zprostředkovateli nejsou žádné sankce,“ vylíčila průběh přepsání.