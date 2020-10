Ženevané si přiklepli nejvyšší minimální mzdu světa

Ženevu, jejíž hospodářství značně závisí na turistech a obchodních zahraničních hostech, restrikce v dopravě zavedené proti šíření nemoci obzvlášť zasáhly. Dokládají to potravinové banky, před kterými v poslední době rostou fronty zájemců, zdůraznil The Guardian.

Přestože je schválená částka na české poměry nepředstavitelná, ve Švýcarsku jde o průměr. Podle týdeníku The Economist je Ženeva desátým nejdražším městem na světě a odklepnutá minimální mzda je jen lehce nad prahem chudoby 3968 švýcarských franků pro domácnost se dvěma dospělými a dvěma dětmi do

14 let, vyplývá z údajů Švýcarského federálního statistického úřadu z roku 2018.