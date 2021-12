Zeleninu či ovoce pěstuje polovina Čechů. Kvůli úspoře peněz to většinou nedělají

V nedávné anketě serveru Novinky.cz, které se zúčastnilo přes 5500 lidí, odpovědělo na otázku, zda pěstují vlastní ovoce nebo zeleninu, 68,5 procenta čtenářů. To, že to nedělají ani to neplánují, sdělilo 16,7 procenta lidí, nově by s tím ale chtělo začít 14,8 procenta účastníků ankety. Množství vyprodukovaného ovoce či zeleniny v rodinách u řady plodin dlouhodobě převyšuje komerční produkci.