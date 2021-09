Zdražení kávy přijde později, ale může vydržet roky

„Je potřeba si uvědomit, že trvá minimálně tři čtyři roky, než je keř kávovníku schopen plodit, tedy není to něco, co se dá obratem nahradit,“ řekl Právu Kolský.

Podle analytičky společnosti Cyrrus Anny Píchové je u velkých firem běžná praxe, že mají značné zásoby. „Do ceny kávy aktuálně promlouvá nejen vyšší cena na burze, ale hlavně vyšší ceny za lodní dopravu. I přesto, že mají velké firmy kávu nakoupenou ještě například za loňské ceny, tak i do té se propíšou rostoucí náklady na přepravu, což se promítne do ceny kávy na pultech obchodů. Postupný růst ceny až o 20 procent očekáváme do konce roku,“ komentovala to Píchová.