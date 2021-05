Zdanit Facebook? Poslanci jsou pro

Připomněla, že návrh zákona o dani z digitálních služeb vznikl původně jako reakce na to, že dosud nebyla nalezena shoda na společném postupu států v rámci Evropské unie a OECD. „V návrhu zákona je použitelnost zákona o digitální dani časově omezena do té doby, než bude řešení na úrovni OECD přijato,“ dodala.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO ) Právu sdělila, že prosazení digitální daně je její současnou prioritou. „Věřím, že návrh po podpoře v rozpočtovém výboru Sněmovny projde třetím čtením a co nejdříve zamíří do Senátu. Jedná se o dočasné lokální řešení neadekvátního zdanění technologických firem, dokud se nenajde širší shoda na podobě mezinárodního zdanění digitální ekonomiky,“ uvedla.

Zavedení digitální daně podpoří v parlamentu podle svých zástupců například i lidovci či komunisté. „Podpoříme to jako strana i jako součást koalice Spolu. Naším cílem je přispět ke společnému řešení digitální daně v rámci EU a OECD. Jejím zavedením by tak v ČR zůstala část peněz, které teď mizí do zahraničí,“ sdělil Právu předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Osobně by se ale klonil spíše k sazbě daně kolem tří procent.