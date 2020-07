Závislí na slevách. Korona donutila hledat akce i mladší ročníky

Vyplynulo to z průzkumu společnosti Česká distribuční, která se zabývá rozvážkou letáků. Plných 29 procent dotazovaných ve věku 35 až 44 let v anketě uvedlo, že si chystalo podrobný nákupní seznam s využitím slevových letáků. Mezi tázanými ve věku 65 a více to bylo 24 procent.

Nákupní seznam podle letáků si podle průzkumu dělalo také 20 procent lidí ve věku 18-34 let, ve věku 45-54 let to bylo 25 procent a 55-64 let 22 procent.