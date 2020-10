Zastavte vývoz zbraní do Turecka, vyzývá Amnesty International Petříčka

Česko by mělo okamžitě zastavit vývoz zbraní a vojenského materiálu do Turecka, které je hlavním spojencem Ázerbájdžánu v konfliktu o Náhorní Karabach. V otevřeném dopise ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) to uvedly nevládní organizace v čele s Amnesty International ČR. Dopis zároveň vyzývá k prošetření vývozu české vojenské techniky do Ázerbájdžánu.