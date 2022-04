Zásobníky plynu v Česku se už plní

RWE Gas Storage v Česku vlastní šest podzemních zásobníků s celkovým využitelným objemem přes 2,7 miliardy metrů krychlových, což odpovídá přibližně dvouměsíční spotřebě plynu v zimním období. V Čechách je to kavernový zásobník v Hájích na Příbramsku, dále jde o zásobníky Dolní Dunajovice a Tvrdonice na jižní Moravě a Štramberk, Lobodice a Třanovice na severu Moravy.

Hovořilo se i o tom, že by zásobníky mohl koupit stát. To zatím zůstává otevřené. „Zásobníky plynu fungují odlišným způsobem nežli například zásobníky ropy – jejich vlastník vzhledem k evropské legislativě nemůže plyn nakupovat ani s ním obchodovat a nemůže ani dle svého uvážení rozhodovat, kdo by měl plyn v jeho zásobníku uskladňovat,“ sdělil Právu David Hluštík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.