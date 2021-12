Zálohování PET na Slovensku: potlesk i pískot

V přechodném období do konce června 2022 bude možné prodávat nápoje také v nezálohovaných obalech. Zálohování se nebude týkat lahví na olej, mléko, sirupy a lihoviny.

„Je to krok správným směrem, protože plasty často končí v přírodě a znečišťují životní prostředí,“ řekl Právu Tomáš Majerník z Bratislavy. „Přivykl jsem PET lahve a plechovky odhazovat do příslušných sběrných kontejnerů, teď si budu muset zvyknout, že mají určitou hodnotu,“ dodal.

„Celá léta jsem nosila plastovky do kontejneru. Teď to bude zbytečně komplikované,“ namítala důchodkyně Mária z Trnavy. „Před supermarketem na našem sídlišti jsem už viděl automat na PET lahve a plechovky. Tak si na to budu muset zvyknout, nedá se nic dělat,“ řekl Tibor Hrnčiar z Rimavské Soboty.