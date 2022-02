Okay elektro. Foto: Profimedia.cz

Zákazníci Okay: Zboží nepřišlo a peníze nikde

Nedodali zboží a při stornu objednávky nevracejí včas peníze. Tak by se daly shrnout stovky stížností zákazníků na e-shop Okay a Jena – nábytek z téže skupiny. Poslední dobou takových stížností přibývá. Firma se za komplikace omlouvá, přičítá je pandemii, přesunu do nových skladů a modernizaci softwaru.